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Матч «Рубин» - «Урал» обслужит Сергей Иванов

Матч «Рубин» - «Урал» обслужит Сергей Иванов
Матч 10-го тура чемпионата РПЛ в Казани (6 октября, 19.00) обслужит судейская бригада под руководством Сергея Иванова. Ему будут помогать москвичи Иван Елеференко и Валентин Мурашов. Инспектор матча – Сергей Фурса из Санкт-Петербурга.  
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