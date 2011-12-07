Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Московское «Динамо» возглавил Владимир Крикунов

Экс-тренер казанского «Ак Барса» Владимир Васильевич Крикунов возглавил ХК «Динамо» (Москва), хотя, уволившись из екатеринбургского «Автомобилиста», дал слово, что уходит на покой.
Из предыдущего состава тренеров клуб покинет лишь Андрей Николишин, а Владимир Воробьев, Олег Ореховский  и Александр Степанов остаются в клубе. Напомним, Крикунов приводил «Динамо» к чемпионству в 2005 году. Крикунов работал и в «Нефтехимике, а сборную России приводил к «бронзе» на чемпионате мира -2005. Также руководил сборными Казахстана и Словении.
КВ
Лента новостей