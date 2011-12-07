Московское «Динамо» возглавил Владимир Крикунов

Из предыдущего состава тренеров клуб покинет лишь Андрей Николишин, а Владимир Воробьев, Олег Ореховский и Александр Степанов остаются в клубе. Напомним, Крикунов приводил «Динамо» к чемпионству в 2005 году. Крикунов работал и в «Нефтехимике, а сборную России приводил к «бронзе» на чемпионате мира -2005. Также руководил сборными Казахстана и Словении.