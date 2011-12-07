Главный врач «Рубина» пополнил профсоюз футбольных врачей РФС

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский вошёл в состав профсоюза футбольных врачей РФС. Его возглавил главврач московского «Динамо», заслуженный врач России Александр Ярдошвили, сообщает официальный сайт динамовцев. Помимо Бутовского в состав профсоюза попал врач ФК «Краснодар» Хаджимурад Хизроев.
«Профсоюз займётся отстаиванием прав врачей в футбольных клубах — соблюдением условий труда, своевременной выплаты заработной платы, помощью в юридическом сопровождении», — гласит сообщение.