Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России

Матч растянулся на пять сетов.

«Зенит» в Новосибирске обыграл местный «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка страны. Трофей стал восьмым в коллекции казанской команды.

Матч растянулся на пять сетов — 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15). Лучшим бомбардиром матча стал доигровщик «Зенита» Бартош Беднорж, набравший 27 очков, в том числе 8 эйсов и 5 блоков.

Кроме того, победа — 18-я подряд над новосибирским «Локомотивом». 7 октября «Зенит» в матче третьего тура Суперлиги примет нижневартовский «Самотлор».

КВ
Лента новостей