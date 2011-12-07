Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» в Новосибирске обыграл местный «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка страны. Трофей стал восьмым в коллекции казанской команды.

Матч растянулся на пять сетов — 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 9:15). Лучшим бомбардиром матча стал доигровщик «Зенита» Бартош Беднорж, набравший 27 очков, в том числе 8 эйсов и 5 блоков.

Кроме того, победа — 18-я подряд над новосибирским «Локомотивом». 7 октября «Зенит» в матче третьего тура Суперлиги примет нижневартовский «Самотлор».