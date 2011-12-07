Матч за Суперкубок страны пройдёт в новом центре волейбола

3 октября состоится матч за Суперкубок России по волейболу. Игра пройдёт в Новосибирске на площадке нового центра волейбола. Во встрече за трофей местный «Локомотив» примет казанский «Зенит».

Спортивный объект начали возводить в прошлом году на участке в 4,5 гектаров. Он состоит из двух блоков: главной спортивной арены и тренировочного спортзала. Общая вместимость двух блоков составляет 5,5 тысячи зрителей.

Матч за Суперкубок начнётся в 13:00 по московскому времени.