Динияр Билялетдинов планирует получить тренерскую лицензию B

Экс-игрок сборной России и казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов в ближайшее время планирует пройти обучение на тренерскую лицензию B. Учеба должна была начаться еще в январе, но позже ее перенесли на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал сам футболист.

«Сейчас ждем начала учебы в Москве на тренерскую категорию. Сейчас идет большая перестройка. К сожалению, мы должны были уже учиться в январе, но в связи с пертурбациями всей системы мы сейчас ждем, когда эта тема возобновиться. Обещают в ближайшее время начать учебу», — сказал Билялетдинов.

На данный момент система обучения на тренеров в России переживает серьезные изменения, что создает задержку в получении тренерской категории. Но оценить эти изменения Билялетдинов не может, поскольку предстоящее обучение — первое в его карьере.

«По конкретно моей лицензии B еще понимания нет. Я еще не учился. Я знаю, что сейчас система будет меняться. Она уже в процессе смены. Те методики, что были раньше, уже не актуальны. Так считает руководство», — отметил он.

Тренеры с лицензией В могут обучать спортсменов команд РФПЛ, руководить программой по совершенствованию молодежного футбола в первом и втором дивизионе, а так же в клубах, входящих в состав РФПЛ.

Напомним, в апреле этого года РФС принял решение о ликвидации Академии тренерского мастерства. По данным «Спорт-Экспресс», причиной этому стало создание нового структурного подразделения — Академия РФС.