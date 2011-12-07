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«Химки» в регулярном чемпионате Евролиги разгромили «Гран Канарию»

В очередном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Хики» на своей площадке принимали испанскую «Гран Канарию», и подмосковный клуб одержал уверенную победу – 87:72 (25:21, 24:12, 28:20, 10:19).
Как всегда, блистал в этом матче Алексей Швед – 24 очка. И 24 очка преимущества перед заключительным отрезком игры сыграли с подмосковными баскетболистами злую шутку – последнюю четверть «Химки» проиграли. Но запаса вполне хватило, чтобы одержать в итоге крупную победу. Она стала первой для нашей команды в этом сезоне. А в следующем матче «Химки» проэкзаменует «Барселона».
КВ
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