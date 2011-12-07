«Химки» в регулярном чемпионате Евролиги разгромили «Гран Канарию»

Как всегда, блистал в этом матче Алексей Швед – 24 очка. И 24 очка преимущества перед заключительным отрезком игры сыграли с подмосковными баскетболистами злую шутку – последнюю четверть «Химки» проиграли. Но запаса вполне хватило, чтобы одержать в итоге крупную победу. Она стала первой для нашей команды в этом сезоне. А в следующем матче «Химки» проэкзаменует «Барселона».