На чемпионате России по плаванию в Казани выступят 80 татарстанцев

Татарстан на этих соревнованиях представят 80 спортсменов (53 мужчины и 47 женщин). Это признанные лидеры – Александр Красных, Егор Куимов, Никита Королев, Григорий Тарасевич, Ирина Приходько, а также перспективные пловцы Эдуард Валиахметов, Николай Соколов, Азалия Закирова, Антонина Коновалова. Чемпионат России по плаванию на короткой воде Казань будет принимать уже в пятый раз.