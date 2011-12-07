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На чемпионате России по плаванию в Казани выступят 80 татарстанцев

В Казани с 7 по 12 ноября пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде. Более 850 лучших пловцов России примут участие в соревнованиях и разыграют медали в 46 дисциплинах.
Татарстан на этих соревнованиях представят 80 спортсменов (53 мужчины и 47 женщин). Это признанные лидеры – Александр Красных, Егор Куимов, Никита Королев, Григорий Тарасевич, Ирина Приходько, а также перспективные пловцы Эдуард Валиахметов, Николай Соколов, Азалия Закирова, Антонина Коновалова. Чемпионат России по плаванию на короткой воде Казань будет принимать уже в пятый раз.
КВ
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