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В Казани проходит полуфинальный этап розыгрыша Кубка России по волейболу среди женщин

В свое первом матче в группе казанские динамовки встречались с клубом «Приморочка» из Владивостока и уверенно победили в трех сетах – 3:0 (25:13, 25:18, 25:19).
Но эта победы и была ожидаема, а вот ключевой для казанок станет игра 3 ноября против клуба из Подмосковья «Заречье-Одинцово». В первый день подмосковные волейболистки обыграли челябинскую команду «Динамо-Метар» - 3:1.Также 2 ноября казанское «Динамо» узнало своих соперников по групповому этапу в Лиге чемпионов. Жеребьевка прошла в Будапеште. Казанское «Динамо» на первом этапе в группе В сыграет с турецким клубом «Экзаджибаши», финским клубом «Хаменлинна»  и российским кулубом «Уралочка НТМК».
КВ
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