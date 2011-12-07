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Ватерполисты казанского «Синтеза» в Астрахани выиграли первый матч у местного «Динамо»

В первом матче 7-го тура чемпионата России по водному поло ватерполисты казанского «Синтеза» встречались в Астрахани с местным клубом «Динамо-СШОР» и одержали победу – 6:4.
В первой четверти счет был 2:2, а на большой перерыв «Синтез» ушел с минимальным перевесом – 3:2. Решающей стала четвертая часть матча – казанцы забросили два безответных мяча и вырвали победу – 6:4.Повторный матч соперников пройдут 3 ноября.
КВ
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