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«Казаночка» потерпела первое поражение в новом сезоне

В Суперлиге обострилась борьба за первое место.

«Казаночка» потерпела первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив команде «Ростов-Дон-ЮФУ» (58:76). Казанские баскетболистки смогли оставить за собой лишь первую четверть, навязали борьбу во второй и третьей, но вчистую проиграли третью (-15).

Поражение лидера обострило борьбу за первое место в Суперлиге. Сейчас его делят «Казаночка» и «Самара» (по 9 очков), им в спину дышат «Ростов-Дон-ЮФУ», «Чёрные медведи» и «Спартак» (по 8 очков).

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