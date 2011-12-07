«Рубин» разобрался с «Арсеналом» на классе

Если сезоном ранее «канониры» претендовали на место в Лиге Европы, то нынче пытаются обезопасить себя от путевки в стыковые матчи с клубами ФНЛ. Перед полетом в Казань у туляков и вовсе возникли трудности с коронавирусом — пришлось не брать троих футболистов, чьи тесты дали сомнительный результат.

Несмотря на то что «Арсенал» сейчас достаточно плох на поле, гости заставили понервничать в первые минуты — пару опасных эпизодов у ворот Дюпина создал Александр Ломовицкий. А далее «Рубин» уверенно взял мяч под свой контроль и качественно реализовал созданные моменты. 20-я минута и третья попытка Казани распечатать «Арсенал» со стандарта заканчиваются успехом: Карл Старфельт выиграл верховую борьбу за подачу Йевтича, открыв счет. Через полторы минуты вновь Йевтич, прогрессирующий от матча к матчу, буквально оседлал соперника в борьбе за мяч, но выцарапал снаряд и отдал пас Бакаеву. Солтмурад развернул атаку на 180 градусов, вложил мяч в ногу Деспотовичу, и форвард из пределов штрафной мягко поразил дальний угол — 2:0.

На 35-й минуте Хвича Кварацхелия продемонстрировал принцип честной игры — легионер в излюбленной манере накрутил в штрафной Кадири, после чего мяч в подкате у него выбил пришедший на помощь Рассказов. Хвича упал, но показал судье, что контакта не было и не следует назначать пенальти или останавливать игру для просмотра спорного эпизода.

Уже в начале второго тайма Кварацхелия создал другой голевой момент, фактически снявший вопросы о победителе в этой встрече. Юркий полузащитник вырезал идеальную диагональ на правый фланг на Бакаева, Солтмурад без особых проблем вошел в штрафную и вколотил третий мяч.

После 70-й минуты Слуцкий снял ключевых лидеров Деспота, Бакаева, и игра команды слегка застопорилась. Возможностью воспользовался «Арсенал»: Кирилл Панченко оформил гол престижа. Победа над туляками оказалась дежурной, но если вспомнить, как «Рубин» порой мучается с середняками и аутсайдерами, то наглядной. Казанцы перестают бояться играть первым номером и диктовать свой футбол.

После 13 туров «Рубин» делит 7 — 8-ю строчку с «Локомотивом» и идет в двух очках от четвертого места — пути в Лигу Европы. 4 ноября команда летит в Хабаровск, чтобы решить вопросы с выходом в плей-офф Кубка России, а 8-го числа сыграет с одним из аутсайдеров РПЛ — «Химками». Соперник для «Рубина» неприятный, ведь годом ранее было поражение в Кубке (0:3). Теперь же ждем еще одну победу на классе.