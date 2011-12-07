Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Три игрока «Рубина» вызваны в молодёжную сборную России

Ивана Игнатьева в этом списке нет.

Полузащитники «Рубина» Солтмурад Бакаев и Денис Макаров вызваны в молодёжную сборную России на два контрольных матча. Также приглашение получил защитник Данила Степанов, выступающий на правах аренды за «Ротор». Отметим, что в списке вызванных в стан молодёжки футболистов не замечен нападающий казанцев Иван Игнатьев.

Россиянам 13 ноября предстоит сыграть со сверстниками из Венгрии, а 17 ноября против Словении. Ранее российская сборная обеспечила себе выход на молодёжный Евро-2021.

КВ
Лента новостей