Три игрока «Рубина» вызваны в молодёжную сборную России

Полузащитники «Рубина» Солтмурад Бакаев и Денис Макаров вызваны в молодёжную сборную России на два контрольных матча. Также приглашение получил защитник Данила Степанов, выступающий на правах аренды за «Ротор». Отметим, что в списке вызванных в стан молодёжки футболистов не замечен нападающий казанцев Иван Игнатьев.

Россиянам 13 ноября предстоит сыграть со сверстниками из Венгрии, а 17 ноября против Словении. Ранее российская сборная обеспечила себе выход на молодёжный Евро-2021.