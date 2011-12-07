КДК РФС оштрафовал «Рубин» по итогам 16-го тура РПЛ

КДК РФС принял решение оштрафовать «Рубин» по итогам матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

«В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 8 игроков одной команды) — оштрафовать ФК „Рубин“ г. Казань на 100 000 (Сто тысяч) рублей», — гласит информация, опубликованная на сайте РФС.

Напомним, что в игре против ЦСКА «горчичниками» отличились Денис Макаров, Дарко Йевтич, Георгий Зотов, Джордже Деспотович, Илья Самошников, Олег Шатов, Кирилл Климов и Силвие Бегич.