Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

КДК РФС оштрафовал «Рубин» по итогам 16-го тура РПЛ

Игроки казанцев нахватали жёлтых карточек.

КДК РФС принял решение оштрафовать «Рубин» по итогам матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

«В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 8 игроков одной команды) — оштрафовать ФК „Рубин“ г. Казань на 100 000 (Сто тысяч) рублей», — гласит информация, опубликованная на сайте РФС.

Напомним, что в игре против ЦСКА «горчичниками» отличились Денис Макаров, Дарко Йевтич, Георгий Зотов, Джордже Деспотович, Илья Самошников, Олег Шатов, Кирилл Климов и Силвие Бегич.

КВ
Лента новостей