«Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов обеспечил себе место в евровесне. «Быки» обыграли на своём поле французский «Ренн» и вышли на третье место в группе Е. Единственный гол на 71-й минуте забил Маркус Берг.

«Краснодар» в 4-й раз из семи попыток вышел в плей-офф еврокубков. Ранее российский клуб преодолевал групповой этап Лиги Европы: в сезоне-2015/16 «Краснодар» выступал в 1/16 финала ЛЕ. В сезоне-2016/17 и 2018/19 клуб добрался до стадии 1/8 финала турнира.