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«Молодежка» казанского «Рубина» провела два контрольных матча в Белеке

Резервисты казанского «Рубина» прибыли на сбор в турецкий Белек, где провели уже два контрольных матча.
В первом из них казанцы сыграли со сверстниками из софийской «Славии». Команда Романа Шаронова победила – 2:0. Мячи у наших забили Амир Нуруллин и Никита Цыганков. Во втором матче со сверстниками из македонского «Вардара» была зафиксирована ничья – 2:2. Голы у нас на счету Никиты Цыганкова и Михаила Яковлева (с пенальти). Сбор «молодежки» продлится до 7 февраля.
КВ
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