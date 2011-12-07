«Молодежка» казанского «Рубина» провела два контрольных матча в Белеке

В первом из них казанцы сыграли со сверстниками из софийской «Славии». Команда Романа Шаронова победила – 2:0. Мячи у наших забили Амир Нуруллин и Никита Цыганков. Во втором матче со сверстниками из македонского «Вардара» была зафиксирована ничья – 2:2. Голы у нас на счету Никиты Цыганкова и Михаила Яковлева (с пенальти). Сбор «молодежки» продлится до 7 февраля.