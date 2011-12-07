«Ак Барс» продлил победную серию до 7 игр

Соперником второй раз за неделю был подольский «Витязь». Парадоксально, но именно с клубом из Подмосковья казанцы испытывают большие трудности на своем льду: последний раз победа в основное время была одержана аж в 2012 году. И в этот раз тяжелой серии было суждено прерваться - первую шайбу гостям «Ак Барс» загрузил в первую пятиминутку, когда Дмитрий Юдин удачно подкараулил отскок шайбы на пустом углу ворот. Для защитника эта шайба стала первой за 47 игр в чемпионате: лучше поздно, чем никогда. А спустя три минуты сумасшедшую возможность удвоить преимущество имел Степан Санников, которому на клюшку выложил шайбу Никита Дыняк, но Илья Ежов разрулил ситуацию. Тот же Санников не сумел переиграть вратаря в этом периоде еще раз. Стоит отметить, что в активе этого нападающего все еще 0 голов за казанцев. Перевалив за экватор периода, «Ак Барс» все же забил вторую шайбу: комбинацию разыграли Кирилл Петров и Азеведо с голом последнего. Парой минут спустя «Витязь» ответил своим голом, и на том команды ушли на перерыв. Второй отрезок матча хозяева начали «голом из раздевалки». Фрэттин и Артем Галимов убежали в атаку 2 в 3, итогом чего стал прострел канадца на клюшку россиянина. Судьи засомневались в этом голе, отправились смотреть видеоповтор, но в итоге шайбу засчитали. «Витязь» пытался ответить выпадами мощного центра Артюхина - в одном из эпизодов казанцы аж втроем сдерживали игрока на пятаке. А за 40 секунд до конца периода «Ак Барс» довел счет до неприличного: повезло с большинством. Казанцы перебрасывали шайбу у синей линии, после чего Фрэттин идеально щелкнул в ближний угол - 4:1! У «Витязя» откровенно не складывались первые минуты каждого периода: в начале третьего гости заменили вратаря и получили пятую шайбу - это активно поработал на пятаке Эмиль Галимов. Впрочем, парни из Подмосковья смотрелись в периоде динамичнее и сумели сократить разрыв в счете - 2:5. Эта победа стала для казанцев седьмой подряд. На послематчевой пресс-конференции Дмитрий Квартальнов озвучил интересную информацию о ротации состава. Напомним, игрой ранее дисквалификацию заработал нападающий Воронков. Экстренно потребовалось закрывать позицию, в основу подняли Артура Бровкина, выступающего в «Ирбисе» - третьем по силе клубе системы. - Мы ставим, даем посидеть ребятам, посмотреть, окунуться в эту реальность, дать им немного воздуха. Этому парню предстоит долгий путь: будет он - хорошо. В него просто пальцем ткнули, - признался тренер. «Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с форой в два матча и четыре очка перед идущим вторым «Авангардом». 11 февраля казанцы проведут с ним очную встречу в гостях. А пока «Ак Барс» делает весомую заявку на то, чтобы начать серию плей-офф на своем льду.