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Павел Порядин из «Нефтехимика» заменит Дмитрия Воронкова в сборной России на «Шведских играх»

«Шведские игры» пройдут с 6 по 9 февраля.
Вместо травмированного Дмитрия Воронкова из «Ак Барса» на «Шведских играх в составе сборной России по хоккею сыграет Павел Порядин из «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Также на турнир вызваны еще два хоккеиста: Иван Игумнов из московского «Динамо» и Артем Швец-Роговой из СКА. Напомним, «Шведские игры» пройдут с 6 по 9 февраля. До этого «Казанские ведомости» писали, что КХЛ дисквалифицировала на один матч форварда «Ак Барса» Воронкова.
КВ
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