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«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Оливера Абильдгора

У «Рубина» есть право последующего выкупа игрока.
Казанский «Рубин» официально объявил об аренде до конца сезона центрального полузащитника датского клуба «Ольборг» 23-летнего Оливера Абильдгора. Игрок выступал за молодежную сборную Дании. Абильдгор сыграл за «Ольборг» 91 матч: 4 гола и 3 передачи. У «Рубина» есть право последующего выкупа игрока. Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Рубин» объявил об аренде бразильца Пабло Сантоса.
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