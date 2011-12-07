«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Оливера Абильдгора

Казанский «Рубин» официально объявил об аренде до конца сезона центрального полузащитника датского клуба «Ольборг» 23-летнего Оливера Абильдгора. Игрок выступал за молодежную сборную Дании. Абильдгор сыграл за «Ольборг» 91 матч: 4 гола и 3 передачи. У «Рубина» есть право последующего выкупа игрока. Ранее «Казанские ведомости» писали, что «Рубин» объявил об аренде бразильца Пабло Сантоса.