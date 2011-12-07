Андрей Ларьков стал серебряным призером в эстафете на Чемпионате Мира в Зефельде

Мужская сборная России стала второй в эстафете 4×10 километров на Чемпионате Мира в Зефельде. В состав сборной России на эстафету вошли Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных. Спортсмены показали время 1 час 42 минуты 38 секунд. Золотые медали завоевала команда Норвегии. Бронзовым призером стала французская команда.