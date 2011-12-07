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Яна Кирпиченко завоевала первую медаль для Татарстана на Универсиаде в Красноярске

Яна Кирпиченко завоевала первую медаль для Татарстана на Универсиаде в Красноярске
Татарстанская лыжница Яна Кирпиченко завоевала на Универсиаде в Красноярске первую медаль для Татарстана. Яна – магистрант Поволжской академии спорта. В индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем спортсменка завоевала бронзовую медаль. Отметим, что в этой дисциплине весь пьедестал оказался российским.
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