Яна Кирпиченко завоевала первую медаль для Татарстана на Универсиаде в Красноярске

Татарстанская лыжница Яна Кирпиченко завоевала на Универсиаде в Красноярске первую медаль для Татарстана. Яна – магистрант Поволжской академии спорта. В индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем спортсменка завоевала бронзовую медаль. Отметим, что в этой дисциплине весь пьедестал оказался российским.