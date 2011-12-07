С 3 по 7 мая в Казани пройдут Специальные соревнования по флорболу

С 3 по 7 мая Казань открывает двери для участников Всероссийских соревнований Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу. В преддверии Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года данные соревнования являются тестовыми.

Флорбол — это хоккей с мячом в зале, где игроки используют пластиковые клюшки. В Специальных соревнованиях игра отличается от классического флорбола. Матчи проводятся 3 на 3 с вратарем и на корте 20 м в длину и 12 м в ширину. Такие правила игры были разработаны специально для людей с интеллектуальными особенностями.

Министр спорт РТ Владимир Леонов отметил, что атмосфера добра и поддержки превращает каждое соревнование в яркое и душевное событие, объединяющее людей с особенностями и без.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22–28 января следующего года. В состязаниях примут участие более 2000 атлетов с особенностями интеллектуального развития в 7 видах спорта: горнолыжный, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.