Футболистки казанского «Рубина» крупно уступили на своём поле «Енисею»

Футболистки казанского «Рубина» уступили соперницам из Красноярска на домашнем поле в Соцгороде. Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 0:4 в пользу «Енисея».

В первых десяти матчах в истории женского футбольного клуба подопечным Ольги Васильевой пока что не удалось набрать очков в рамках женской Суперлиги. На данный момент казанский коллектив занимает последнее, 10-е место, имея в активе лишь 1 забитый мяч против 30 пропущенных.

Отметим, что на матч с «Енисеем» в Казани впервые были допущены болельщики. Поддержать команду из столицы Татарстана в пятничный вечер пришло около 200 человек, в том числе присутствовал сектор активной поддержки с барабаном и флагами.