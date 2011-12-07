КАМАЗ осложнил себе борьбу за выход в ФНЛ

КАМАЗ проиграл ульяновской «Волге» в выездном матче 28-го тура группы 4 ПФЛ. Встреча завершилась разгромным поражением команды из Татарстана со счётом 0:4. В составе «Волги» дублем отличился Темур Джикия, по одному мячу забили Герман Паскин и Тамерлан Мусаев.

Поражение осложнило КАМАЗу решение задачи по выходу в ФНЛ. «Тюмень» в минувшем туре сумела обыграть «Оренбург-2» и отстаёт от челнинцев на два очка. При этом у «Тюмени» один матч в запасе — клубу предстоит встретиться с тольяттинской и димитровградской «Ладами». КАМАЗ завершит сезон матчем с «Крыльями Советов-2». Отметим, что «Тюмень» и КАМАЗ получили лицензии для выступления в ФНЛ.