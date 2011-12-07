«Барс» финишировал шестым в ВХЛ

ВХЛ на официальном сайте объявила о распределении мест команд по итогам досрочно завершенного сезона Всероссийского соревнования по хоккею.

Казанский «Барс» получил шестое место, набрав 73 очка. Альметьевский «Нефтяник» расположился на седьмом месте с 68 очками. Победителем объявлена московская «Звезда», «серебро» у «Динамо» из Санкт-Петербурга», а ХК «СКА-Нева» финишировал третьим.

Также лига подвела итоги Первенства ВХЛ. ХК «Челны» стал чемпионом, серебряный призер — ХК «Чебоксары», а «бронза» у барнаульского «Динамо-Алтай».