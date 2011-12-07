Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Барс» финишировал шестым в ВХЛ

Чемпионом признали московскую «Звезду».

ВХЛ на официальном сайте объявила о распределении мест команд по итогам досрочно завершенного сезона Всероссийского соревнования по хоккею.

Казанский «Барс» получил шестое место, набрав 73 очка. Альметьевский «Нефтяник» расположился на седьмом месте с 68 очками. Победителем объявлена московская «Звезда», «серебро» у «Динамо» из Санкт-Петербурга», а ХК «СКА-Нева» финишировал третьим.

Также лига подвела итоги Первенства ВХЛ. ХК «Челны» стал чемпионом, серебряный призер — ХК «Чебоксары», а «бронза» у барнаульского «Динамо-Алтай».

КВ
Лента новостей