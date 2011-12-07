Чемпионат WorldSkills Russia завершат в дистанционно-очном формате

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) завершился в феврале 2020 года. Он проходил по 96 компетенциям WorldSkills и 66 компетенциям WorldSkills Juniors с охватом более 2300 конкурсантов и экспертов. В марте-апреле этого года должны были пройти отборочные соревнования за право участвовать в финале, но пандемия изменила и сроки, и формат турнира.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов объяснил, что участники будут соревноваться в специализированных центрах компетенций. Для проведения соревнований задействуют 17 площадок не только в крупных городах республики, но и в Сарманово, Атне, Лениногорске. Соревновательные площадки оснастят камерами, которые будут транслировать круглосуточно, - это позволит исключить вероятность стороннего вмешательства.

- У такого формата есть определенные преимущества: участники выступают на тех же площадках, где привыкли тренироваться, что снижает уровень стресса. Во-вторых, дистанционный формат позволяет увеличить количество участников, - подчеркнул замминистра.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин в своем выступлении добавил, что республиканская сборная на отборочном этапе состоит из 214 человек: 130 участников по компетенциям WorldSkills и 84 - по компетенциям WorldSkills Juniors. И хотя костяком традиционно стали представители Казани и Набережных Челнов, все активнее в движение включаются районы республики. Например, по одному участнику в списках из Кукморского, Сармановского, Аксубаевского районов.

- Хорошо, что соревнования состоятся, несмотря на пандемию, - считает Губайдуллин. - Ребята прошли большой путь: были отобраны в своих колледжах, на региональном чемпионате, но затем случился карантин. В период ограничений по многим компетенциям тренировки шли в домашних условиях, были организованы обучающие вебинары - процесс не прерывался.

Он уточнил, что по некоторым компетенциям полуфинала на площадках необходимо присутствие экспертов. Например, как оценивать результаты труда в компетенции «Поварское дело» без дегустации? А изделия сварщиков отправят на проверку в специальных опломбированных пакетах в Центры управления соревнованиями - последних будет три по всей стране.

Финальные соревнования также запланированы в дистанционно-очном формате на сентябрь. Финал пройдет по 201 компетенции с привлечением рекордного количества участников - более 2800 человек. Годом ранее финал принял 1500 участников.

Участники WorldSkills из других регионов России в силу слабой технической оснащенности субъектов смогут тренироваться на татарстанском оборудовании.

- У нас есть много обращений из регионов, в первую очередь от соседей, по поводу тренировок их представителей на нашем оборудовании. Они должны будут внести оргвзнос. За последние несколько дней мы дали положительный ответ на заявки Ульяновской области, Башкортостана, Марий Эл, - объяснил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

А для членов движения WorldSkills приятной новостью станет создание платформы для трудоустройства - продукт намерены запустить уже к концу этого года.

- В период пандемии на базе сайта WorldSkills РТ мы запустили разработку автоматизированной площадки, где участники движения смогут предложить себя потенциальным работодателям, а предприятия будут размещать свои вакансии, - заявил Эмиль Губайдуллин.