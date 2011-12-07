Первые Игры стран СНГ в Казани могут пройти в начале октября. Об этом на брифинге заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы провели селекторное совещание с представителями стран-участниц соревнований, до 15 августа они пришлют нам заявки. Никто не заявил об отказе от участия, а министр спорта РФ заверил, что Россия готова организовать турнир. Все спортивные объекты, гостиницы уже зарезервированы, остаётся проблема с авиаперевозками. Визовых проблем также нет», — подчеркнул министр.

Церемония открытия и закрытия соревнований пройдёт в «Татнефть-арене». При этом мероприятие не будет пересекаться с календарём матчей КХЛ.

«Мы перешли на „Татнефть-арену“ из-за погодных условий. Календарь сформирован, „Ак Барс“ в это время будет играть на выезде, поэтому помех нет. Также некоторые объекты поменялись функционально, но это незначительные перемены», — сказал Владимир Леонов.

Напомним, что изначально Первые Игры стран СНГ были запланированы на конец августа. Позднее, на фоне пандемии COVID-19, их перенесли на сентябрь.