Роман Орещук: Предлагал «Динамо» купить Макарова за 8 млн рублей, а теперь сумма трансфера 9 млн евро

Роман Орещук, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо», поделился своим мнением по поводу вероятного трансфера Макарова в московский клуб с корреспондентом Sport24.

«Безусловно, Макаров — хороший футболист. Думаю, он точно усилит „Динамо“. Это игрок с большим потенциалом», — сказал специалист.

Тем не менее, Орещук выразил негодование по поводу работы селекционного отдела «динамовцев». Как утверждает экс-спортдиректор, во времена его работы в клубе он уже вел переговоры с Макаровым и его агентом. Была обозначена даже примерная стоимость трансфера — около 8 млн рублей. Но «Динамо» отказалось от перехода полузащитника в силу несоответствия его спортивных навыков.

«Сейчас они покупают Макарова за девять миллионов евро, а могли отдать всего лишь восемь миллионов рублей», — резюмировал футбольный функционер.