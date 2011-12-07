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Татарское дерби: «КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в Кубке России

«Автозаводцы» вышли в элитный этап национального кубка.

«КАМАЗ» оказался сильнее соседей из Нижнекамска в матче 1/64 Кубка России на домашнем стадионе. Итоговый счет встречи — 1:0 в пользу футболистов из Набережных Челнов.

Единственный гол в матче был забит на исходе первого тайма, отличился Воронин. Любопытно отметить, что челнинцы уже второй раз подряд выбивают «Нефтехимик» из борьбы за второй по значимости национальный трофей. В августе 2019 года «КАМАЗ» так же обыграл соседей 2:0 в рамках 1/32 Кубка России.

Напомним, что ближайшие официальные матчи команды проведут на выезде. Подопечные Новикова померятся с калининградской «Балтикой», а «автозаводцы» отправятся в Астрахань, где встретятся с местным «Волгарем» в очередном туре ФНЛ.

КВ
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