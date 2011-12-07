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На базе новых футбольных манежей откроют муниципальные спортивные школы

Объекты введут в строй до конца года.

На базе новых крытых манежей будут открыты муниципальные спортивные школы. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он напомнил, что по первоначальным планам была идея создания академии футбола под кураторством Курбана Бердыева. Впоследствии от неё отказались. При этом у «Рубина» есть собственная академия, которая встроена в систему подготовки резерва клуба

«На вновь открытых объектах будут сформированы спортивные школы. Будет развитие отделений футбола, но при муниципальных спортшколах — в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. То есть направим футбол в массы», — подчеркнул министр спорта Татарстана.

КВ
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