ЦСКА проиграл четвертый Кубок Открытия подряд - «Ак Барс» начал сезон с трофея

КХЛ официально вернулась после почти полугодовой «ковидной» паузы: последний матч казанцы провели в плей-офф Кубка Гагарина 8 марта против «Нефтехимика», но доиграть турнир было не суждено. Казанцы провели относительно неплохую предсезонку в форме нескольких контрольных встреч и домашнего Кубка чемпионов, а вот ЦСКА включился в подготовку лишь в середине августа и успел провести всего три игры.

До старта сезона главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и генменеджер клуба Рафик Якубов провели пресс-конференцию. Как примечательный стоит выделить факт признания главным тренером столкновения команды с COVID-19: «Проблема с COVID-19 была, но мы с ней справились». Напомним, домашний Кубок чемпионов у «барсов» пропустила внушительная группа игроков — фактически два первых звена атаки. Не исключено, что именно по упомянутой выше причине. Генеральный менеджер «Ак Барса» также обозначил и цель на сезон: выиграть Кубок Гагарина, ибо для этого в клубе созданы все условия.

«Барсы» полетели в Москву со всеми лидерами, кроме Даниса Зарипова. Вокруг его отсутствия тут же начали возникать конспирологические теории от конфликта с тренерским штабом до коронавируса, но Квартальнов заверил, что хоккеист сыграет уже 4 сентября. ЦСКА для Казани не самый удобный соперник: последняя победа над армейцами датировалась апрелем 2018 года, когда команда выиграла крайний Кубок Гагарина. С тех пор как отрезало — либо поражения с разницей в одну шайбу, либо тотальные разгромы. Вот и в среду вечером команды выдали отличный хоккей.

ЦСКА, ворота которого защищал знакомый казанским болельщикам Александр Шарыченков, довольно быстро повел в счете — на первой минуте бросок Дмитрия Саморукова над рукой Рейдеборна вывел хозяев вперед. Между прочим, Саморуков приехал в московский клуб за игровой практикой в аренду из системы «Эдмонтона» — за океаном он играл за фарм-клуб «Ойлерс». В АХЛ пока под вопросом момент старта нового сезона, а вот в ЦСКА потребность в защитниках стояла очень остро по итогам межсезонья. Дебютная игра россиянина показала, что сделка принесет пользу обеим сторонам.

Тем не менее казанцы могли догнать соперника уже в первом периоде, когда Дмитрий Воронков вступил в прессинг в чужой зоне, отобрал шайбу у защитника и укатился на рандеву с Шарыченковым. Вратарь сумел вытащить шайбу из угла ворот щитком. Сравнялся же счет благодаря первой же игре в неравных составах: Блажиевский ударил соперника клюшкой, а спецбригада «Ак Барса» реализовала большинство за 11 секунд усилиями Стефана Да Косты. Именно для таких эпизодов Квартальнов и подписывал этого хоккеиста.

В начале третьего периода ЦСКА вновь впереди. После броска Слепышева с кистей шайба предательски срикошетила от клюшки Лямкина под перекладину ворот «барсов». Но уже через 5 минут Адам Рейдеборн вернул гостей в игру: Яруллин привез буллит, но Слепышев не смог переиграть казанского вратаря. Пожалуй, этот момент стал переломным, и Джастин Азеведо за 6 минут до финальной сирены сравнял счет.

Встреча перешла в овертайм, и из-за удалений командам пришлось начать в формате 3 на 3. Сначала Рейдеборн не дал Шалунову поставить точку в матче, а затем Воронков опять обокрал армейца в его зоне и пробил Шарыченкова — 3:2!

«Ак Барс» выиграл свой второй Кубок Открытия в истории. Первый трофей казанский клуб добыл в сезоне-2009/10, с таким же счетом в овертайме одолев ярославский «Локомотив». Дальше было два поражения: от «Динамо» (1:3) и СКА (1:6). ЦСКА же вовсе главный неудачник матчей открытия сезона — одна победа при четырех поражениях, чаще армейцев битву за Кубок не проигрывал никто.

При этом ни один хоккеист казанской команды к трофею не притронулся — лишь капитан Азеведо сфотографировался рядом с ним. Среди игроков КХЛ бытует поверье, что нельзя прикасаться ни к каким кубкам, кроме Кубка Гагарина.