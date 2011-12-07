В сборную Татарстана на WorldSkills Russia вошли 206 человек

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин, сертифицированный эксперт по компетенции «Медицинский и социальный уход» Наталья Романова и участник чемпионата в компетенции «Инженерия космических систем» Айрат Шарафутдинов.

В минувшем году в Татарстане прошел мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В ходе подготовки к этому событию для колледжей и техникумов республики было закуплено оборудования, инструментов и расходных материалов на сумму 1,3 млрд рублей.

В общей сложности финал национального чемпионата этого года объединяет 700 экспертов и 2800 участников из 85 субъектов страны, соревнования пройдут по 210 компетенциям. Сборная Татарстана выступит в 158 компетенциях. Число участников WorldSkills Russia растет с каждым годом: в 2018 году их было 700 человек, в 2019 году - 1500.

Финалу предшествовали отборочные соревнования, прошедшие с 1 по 20 августа в дистанционно-очном формате, а также длительные тренировки, сборы и стажировки.

В Татарстане финал национального чемпионата пройдет на 45 площадках, 24 из которых находятся в Казани, а остальные в разных населенных пунктах республики, включая Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Бугульму, Елабугу.

Соревнования в разных компетенциях пройдут как в очной, так и в дистанционной формах. Так, деловая программа будет проводиться в виде трансляций с дополненной реальностью, вебинаров и онлайн-дискуссий. Наблюдать за ними смогут и зрители соревнований.

Еще одна дистанционная площадка Try-a-skill («Попробуй себя в профессии») позволит всем желающим познакомиться с различными профессиями и компетенциями в ходе виртуальных экскурсий и онлайн-активностей.

Торжественная церемония открытия национального чемпионата пройдет 6 сентября, а результаты медального зачета огласят 21 сентября.