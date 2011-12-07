«Витязь» разгромил «Ак Барс»

Подольский «Витязь» в Казани уничтожил «Ак Барс» со счётом 4:0.

Казанцы пропустили быструю шайбу — на первой минуте игрового времени. Отличился Егор Воронков. На 38-й минуте Александр Дергачёв забил второй гол.

Ещё две шайбы побывали в пустых воротах казанцев на заключительной минуте: забросили Виталий Попов и Фёдор Малыхин. Отметим, что в составе «Витязя» по два очка набрали Александр Дергачёв (1+1) и Александр Сёмин (0+2).

6 сентября «Ак Барс» дома примет питерский СКА.