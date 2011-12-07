Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Витязь» разгромил «Ак Барс»

«Барсы» пропустили две шайбы в пустые ворота.

Подольский «Витязь» в Казани уничтожил «Ак Барс» со счётом 4:0.

Казанцы пропустили быструю шайбу — на первой минуте игрового времени. Отличился Егор Воронков. На 38-й минуте Александр Дергачёв забил второй гол.

Ещё две шайбы побывали в пустых воротах казанцев на заключительной минуте: забросили Виталий Попов и Фёдор Малыхин. Отметим, что в составе «Витязя» по два очка набрали Александр Дергачёв (1+1) и Александр Сёмин (0+2).

6 сентября «Ак Барс» дома примет питерский СКА.

КВ
Лента новостей