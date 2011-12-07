Казанский УНИКС стартовал в группе Кубка Европы  с крупной победы над черногорским «Морнаром»

Встреча прошла на арене «Тополице». Казанец Морис Ндур набрал 29 очков и 8 подборов, лишь один раз промахнувшись за игру. В следующем матче группового турнира казанцы 11 октября дома сыграют с «Летувос Ритас» из Литвы.