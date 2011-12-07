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Казанский УНИКС стартовал в группе Кубка Европы  с крупной победы над черногорским «Морнаром»

Баскетболисты казанского УНИКСа в своем первом официальном матче в групповом раунде Кубка Европы крупно переиграли на выезде черногорский «Морнар» из города Бар – 97:74 (28:18, 23:20, 26:21, 20:16).
Встреча прошла на арене «Тополице». Казанец Морис Ндур набрал 29 очков и 8 подборов, лишь один раз промахнувшись за игру. В следующем матче группового турнира казанцы 11 октября дома сыграют с «Летувос Ритас» из Литвы.
КВ
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