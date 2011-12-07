Сборная России по волейболу выиграла четвертый матч подряд на ЧМ-2018 в Японии

В Осаке россиянки переиграли сборную Южной Кореи со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15). Наталия Гончарова вновь показал чудеса результативности, набрав 24 очка. Россиянки досрочно вышли во второй групповой этап. И теперь в последнем матче первого этапа сыграют со сборной США.