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Сборная России по волейболу выиграла четвертый матч подряд на ЧМ-2018 в Японии

Женская сборная России по волейболу одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира в Японии.
В Осаке россиянки переиграли сборную Южной Кореи со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15). Наталия Гончарова вновь показал чудеса результативности, набрав 24 очка. Россиянки досрочно вышли во второй групповой этап. И теперь в последнем матче первого этапа сыграют со сборной США.
КВ
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