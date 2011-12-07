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УНИКС представит новичков 5 октября в «Баскет-Холле»

5 октября в большом зале «Баскет-Холла» БК УНИКС в 20.00 представит своих новичков.
Помимо представления новичков, будет представлена и новая форма, и абонементная программа, а также конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху. А уже 7 октября казанцы в Единой лиге ВТБ на своем паркете сыграют первый матч – против саратовского «Автодора». Начало матча – в 18.00.
КВ
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