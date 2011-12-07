УНИКС представит новичков 5 октября в «Баскет-Холле»

Помимо представления новичков, будет представлена и новая форма, и абонементная программа, а также конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху. А уже 7 октября казанцы в Единой лиге ВТБ на своем паркете сыграют первый матч – против саратовского «Автодора». Начало матча – в 18.00.