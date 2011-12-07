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«Нефтяник» разгромил «Химик»

Это восьмая победа подряд для альметьевского клуба.

Альметьевский «Нефтяник» в выездном матче деклассировал «Химик» со счётом 8:1. Гол престижа хозяева льда смогли забить лишь за 38 секунд до финальной сирены.

В составе «Нефтяника» дублями отстрелялись Ярослав Альшевский и Владимир Пешехонов. По одной шайбе забросили Ленар Мансуров, Даниэль Насыбуллин, Даниил Лапин и Никита Ядроец. Отметим, что пять голов альметьевцы забросили, играя в большинстве.

«Нефтяник» продолжает лидировать в регулярном чемпионате ВХЛ, одержав восьмую победу подряд.

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