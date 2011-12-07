УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

УНИКС в первой игре Единой лиги ВТБ на своём паркете обыграл казахстанскую «Астану» — 101:83.

Первая четверть прошла в равной борьбе (22:19), тогда как во второй УНИКС пошёл в отрыв (31:23). В третьем отрезке казанцы не дали сопернику шансов переиграть себя (23:23) и довёл встречу до уверенной победы.

Самыми результативными в составе УНИКСа оказались Айзея Кэнэн (23), Джон Холланд (19 + 7 подборов), Джамар Смит (16 + 5 передач). При этом баскетболисты реализовали 16 трёхочковых (57%).