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Казанский «Синтез» победил и во втором матче в Астрахани

В повторном матче 7-го тура чемпионата России по водному поло ватерполисты казанского «Синтеза» вновь переиграли местную команду «Динамо-СШОР».
Если в первый день казанцы пробедили 6:4, то вот в повторной встрече победа гостей оказалась более весомой – 11:7. Казанский клуб пока идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Матчи 8-го тура «Синтез» проведет 17-18 ноября в Санкт-Петербурге» против местной «Балтики».
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