Казанский «Синтез» победил и во втором матче в Астрахани

Если в первый день казанцы пробедили 6:4, то вот в повторной встрече победа гостей оказалась более весомой – 11:7. Казанский клуб пока идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Матчи 8-го тура «Синтез» проведет 17-18 ноября в Санкт-Петербурге» против местной «Балтики».