«Локомотив» добыл очки в матче с «Атлетико»

«Локомотив» в третьем туре группы А Лиги чемпионов разошёлся миром с «Атлетико» — 1:1.

Хосе Хименес ударом головой вывел испанцев вперёд, но уже через 7 минут «Локо» получил право на неоднозначный пенальти: мяч скрикошетил от лица в руку Эрреры в штрафной. После просмотра VAR арбитр всё же указал на точку, а Антон Миранчук развёл вратаря и мяч по разным углам.

Во втором тайме «Атлетико» давил, и даже забил из офсайда, но воплотить преимущество в голы так и не смог. «Локомотив» набирает два очка, у испанцев в активе 4 балла и второе место в группе.