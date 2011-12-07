СКА выбил «Рубин» из Кубка России

Хабаровский СКА обыграл «Рубин» в матче группового этапа Кубка России и выбил казанцев из турнира. Хабаровчанам для победы хватило одного гола.

Игра ознаменовалась обоюдоострой и подчас жёсткой борьбой. На 22-й минуте футболист СКА Владислав Брагин нанёс удар по лицу Дарко Йевтичу. У легионера открылось кровотечение, после чего он потерял сознание.

На 76-й минуте Рамазан Гаджимурадов совершил сольный проход и поразил ворота казанцев из пределов штрафной. Затем Григорий Труфанов получил две жёлтые карточки за 4 минуты, после двух ударов игроков «Рубина» локтем в лицо, и оставил СКА в меньшинстве.

Таким образом, «Рубин» финишировал на втором месте в группе, набрав три очка. СКА вышел в 1/8 финала Кубка России. Отметим, что казанцы ранее ни разу не обыгрывали СКА в Хабаровске.