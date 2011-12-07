«Ак Барс» переиграл «Северсталь»

А еще через четыре минуты счет стал уже 0:2. Казанские болельщики еще не успели это осознать, а счет изменился – бросок Лукоянова сделал счет 1:2. Дальше – больше. И вот Потапов мастерским броском сравнял счет – 2:2. На этом первый период и закончился.Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба: за три минуты до второго перерыва Кара после передач Глухова и Свитова вывел «Ак Барс» вперед – 3:2. А за пять минут до конца встречи Иржи Секач подвел итог матча – 4:2. Так «Ак Барс» выиграл восьмой матч подряд – рекорд сезона. И отстает на «Востоке» от «Автомобилиста» лишь на два очка, напоминая всем, кто был чемпионом в прошлом сезоне.