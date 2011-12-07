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Лиана Вахитова выиграла Рождественский турнир по фигурному катанию в Будапеште

Лиана Вахитова выиграла Рождественский турнир по фигурному катанию в Будапеште
Фигуристка из Татарстана Лиана Вахитова стала победительницей Рождественского турнира в Будапеште. Вахитова набрала 172,30 балла. Лиана Вахитова – воспитанница республиканской СДЮСШОР по фигурному катанию и занимается у тренера Людмилы Гафаровой.
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