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Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал очередным обладателем «Золотого мяча» - награды, которой удостаивается в конце года лучший футболист планеты.
Церемония награждения проходила в Париже. На втором месте в списке – Криштиану Роналду, на третьем – Антуан Гризманн, на четвертом месте - Килиан Мбаппе, который вдобавок был признан лучшим молодым игроком. На пятом месте -  Лионель Месси, и на шестом – Мохаммед Салах. Отметим, что Роналду и Месси на награждение не приехали. А вот Лука Модрич стал первым игроком Хорватии, который удостоен этой престижной награды.
КВ
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