Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»

Церемония награждения проходила в Париже. На втором месте в списке – Криштиану Роналду, на третьем – Антуан Гризманн, на четвертом месте - Килиан Мбаппе, который вдобавок был признан лучшим молодым игроком. На пятом месте - Лионель Месси, и на шестом – Мохаммед Салах. Отметим, что Роналду и Месси на награждение не приехали. А вот Лука Модрич стал первым игроком Хорватии, который удостоен этой престижной награды.