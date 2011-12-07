Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На Рождественском турнире в Праге татарстанские синхронисты завоевали шесть медалей

Татарстанские синхронисты на турнире в Праге завоевали пять золотых и одну серебряную медали.
Анна Гордеева завоевала четыре золотые медали. Также «золото» в миксте завоевали Татаьяна Митрофанова и Артур Коршунов. Серебряные медали в произвольном дуэте завоевали Татьяна Плотникова и Галина Лучшева.
КВ
Лента новостей