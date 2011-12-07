Расписание отборочных матчей к Евро - 2020: где и когда играем

Итак, сборная России узнала своих соперников по отборочной группе чемпионата Европы по футболу. Ими стали сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.Предлагаем вашему вниманию расписание матче сборной России.21 марта: Бельгия – Россия24 марта: Казахстан – Россия8 июня: Россия - Сан-Марино 11 июня: Россия – Кипр6 сентября: Шотландия – Россия9 сентября: Россия – Казахстан10 октября: Россия – Шотландия13 октября: Кипр – Россия16 ноября: Россия – Бельгия19 ноября: Сан-Марино – РоссияИз группы в финальную часть выходят две лучшие сборные, так что у россиян отличные шансы пробиться в финальную часть.