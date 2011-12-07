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Сборная России по баскетболу обыграла на своей площадке сборную Чехии

В квалификационном матче к Кубку мира по баскетболу-2019 сборная России в Химках встречалась со сборной Чехии, и одержала уверенную победу - 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22).
В составе сборной России не было ни Шведа, ни Карасева, зато появился Джоэль Боломбой. Кто не знает этого баскетболиста ЦСКА, настоятельно рекомендуем обратить внимание на афроармейца. В отчетном матче он набрал 15 очков. 17 - у Хвостова.Теперь России осталось сыграть два матча – 21 февраля в Болгарии с хозяевами и 24 февраля дома против Финляндии. Две победы в этих матчах гарантируют россиянам поездку в Китай на Кубок мира.
КВ
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