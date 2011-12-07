Сборная России по баскетболу обыграла на своей площадке сборную Чехии

В составе сборной России не было ни Шведа, ни Карасева, зато появился Джоэль Боломбой. Кто не знает этого баскетболиста ЦСКА, настоятельно рекомендуем обратить внимание на афроармейца. В отчетном матче он набрал 15 очков. 17 - у Хвостова.Теперь России осталось сыграть два матча – 21 февраля в Болгарии с хозяевами и 24 февраля дома против Финляндии. Две победы в этих матчах гарантируют россиянам поездку в Китай на Кубок мира.