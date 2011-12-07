В Татарстане определили лучших футболистов с улицы

Спортивные баталии развернулись по всей стране в октябре. Участниками могли стать все желающие - достаточно было набрать любительскую команду и пройти регистрацию на сайте. В итоге в масштабах страны набралось более 3 тысяч клубов. Организаторы разделили команды на две возрастные категории: 14 - 15 лет и 16 - 17 лет.- Соревнования проходят в несколько этапов - на муниципальном уровне, региональном, межрегиональном и финал, - рассказывает координатор «Молодежки ОНФ» в РТ Дамир Нургалиев. - Главный приз, за который борются команды, - строительство футбольной площадки у дома.Организаторы «Уличного красавы» пристально следили за отбором участников - неуклонно соблюдался принцип присутствия на площадках только любителей.- Команды отправляют заявочные листы с указанием имен и дат рождения. Каждого игрока мы тщательно проверяем через Ассоциацию студенческих спортивных клубов России - нет ли у него профессиональных корней. Если человек проходил подготовку в «КАМАЗе» или «Рубине», то были вынуждены отказывать, - пояснил Нургалиев.В Набережных Челнах к «Уличному красаве» присоединились 10 команд. Пробились на этап в Казани и коллективы из других районов республики. Решающие баталии развернулись на паркете зала «КАИ-Олимп». Матчи проходили по правилам мини-футбола и обслуживались бригадами из нескольких арбитров.В числе ребят, взявших по итогам соревнований кубок, был и Кирилл Гришин из команды КИУ.- Мы с ребятами, когда узнали об «Уличном красаве», решили попробовать свои силы. Матчи дались тяжело, чувствовалась нехватка сыгранности. Соперники продемонстрировали хорошую борьбу. Были моменты, когда что-то не удавалось. Порой на последних секундах выбегали и забивали решающие мячи. Зима нам не страшна, одеваемся потеплее, обуваемся - и на тренировку! - рассказал чемпион.- Радует, что даже на дворовом уровне ребята показывают высокий уровень владения мячом. Так что они достойно представят Татарстан на российских соревнованиях, - заключил Дамир Нургалиев.Впереди у победителей поездка в Саранск на межрегиональный этап. А финал «Уличного красавы» пройдет в декабре в Сочи. Игроки в решающих матчах выйдут на поле стадиона «Фишт», где летом проходили встречи чемпионата мира по футболу. За несколько месяцев проделать путь от дворовой коробки до красавца 45-тысячника - это ли не мечта для любителя?!