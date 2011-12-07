Билялетдинов: В предстоящей игре с «Локомотивом» я бы назвал «Рубин» фаворитом

«Рубин» будет явным фаворитом в игре с «Локомотивом», считает экс-тренер казанской команды Ринат Билялетдинов. Мнением о предстоящем матче он поделился с «Известиями».

«С учетом того, какими медленными „железнодорожники“ мне казались на фоне „Зальцбурга“, есть ощущение, что у них и с Казанью будут проблемы. Тем более мы видим, как тяжело всем, и особенно „Локо“, даются игры РПЛ после еврокубков. Так что я бы назвал фаворитом „Рубин“, но могут быть и неожиданности», — сказал Билялетдинов.

Он отметил, что большую роль на исход матча будет играть состояние основного нападающего «Рубина» Джордже Деспотович, который недавно был травмирован.

«Мы видели, как казанцы без него вчистую проиграли дома „Ростову“ (0:2). Но после победы над ЦСКА есть ощущение, что „Рубин“ поймал волну. И должен как минимум не проиграть в Москве», — цитирует издание Билялетдинова.

Напомним, матч 17-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» пройдет 4 декабря на домашнем стадионе «железнодорожников» в 14.00.