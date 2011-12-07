Воспитанник казанского хоккея Эмиль Гарипов продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба. «Авангард» в четверг обменял вратаря на денежную компенсацию.

«Уверен, что это усиление нашей вратарской линии. Здоровая конкуренция поможет расти всем молодым голкиперам нашей системы. Эмиль присоединится к команде после ее возвращения из Уфы и по плану должен отправиться с основным составом в Минск на матч против местного „Динамо“», — приводит слова генерального директора динамовцев Евгения Кровопускова официальный сайт москвичей.

В текущем сезоне Гарипов появился на льду 14 раз, проведя три матча «на ноль». С вратарём «Авангард» выиграл восемь встреч, а процент отражённых бросков составил 93,2%.